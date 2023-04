Debido a sus problemas de salud, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó a través de sus redes sociales que no realizará una gira que tenía programada para hoy en la región Altos y que en su representación acudirá el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra.

“Esperaba estar listo, estaba preparado para hacer lo que más me gusta que es recorrer mi estado, pero todavía no estoy al 100, todavía no tengo el alta médica, necesito un día más de descanso, yo espero ya mañana estar en condiciones para continuar con mi trabajo y quería disculparme con la gente principalmente de Ojuelos, de Encarnación de Díaz y de San Juan de Los Lagos donde iba a estar el día de hoy”.

El mandatario fue hospitalizado de emergencia el viernes por la tarde por padecimientos que no se han dado a conocer oficialmente.

Permaneció casi 24 horas internado sometido a exámenes médicos. (Por Claudia Manuela Pérez.)