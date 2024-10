Tras el enfrentamiento en el que fallecieron 19 presuntos delincuentes a manos del Ejército, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, defendió a las Fuerzas Armadas, asegurando que han dado golpes precisos y no han incurrido en violación de los Derechos Humanos.

“Yo creo que no, yo creo que habría que revisar y ver caso por caso. En realidad, las Fuerzas Armadas han estado cuidando mucho el tema de los Derechos Humanos. Se está trabajando bien. —¿Usted sí respalda cómo lo están haciendo? —Yo en general, tenemos que ver los casos y esos se revisan de manera particular”.

Tras visitar a senadores primero, y luego a diputados del Movimiento de la llamada Cuarta Transformación, a quienes pidió tener confianza en su gestión, Rocha Moya, aseguró que a pesar de la ola de violencia que vive su entidad, no hay motivos para dudar del trabajo que en materia de seguridad se ha venido haciendo.

“Esa es la situación que tenemos en Sinaloa, no vengo a decir que ya se acabó”.

Y finalmente aseguró que no tiene motivos para renunciar. (Por Arturo García Caudillo)