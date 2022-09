El Centro de Guadalajara es de todos, proyecta la imagen de la ciudad y debe limpiarse constantemente, señala el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre retiro del tótem “México feminicida” que colocaron colectivos de víctimas de feminicidio en la Plaza de Armas.

Indica que no dio la orden de que policías estatales retiraran el letrero, imágenes que circularon en las redes sociales, como ya sucedió en otras ocasiones con folletos de desaparecidos.

“No no sé, no ninguna orden -¿Es la segunda vez que retiran ese tipo de propaganda, de folletos?- El Centro tiene, el Centro es de todos y el centro también es un espacio que proyecta la imagen de la ciudad y se tienen que hacer labores de limpieza permanente, siempre se hacen”.

Sobre los feminicidios de los últimos días, el Mandatario aseguró que no le han reportado algún aumento. (Por Claudia Manuela Pérez)