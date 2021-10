El Gobierno de Jalisco realizó un evento en el teatro Degollado, donde se aclararon dudas y se informó acerca del Pacto Fiscal y la importancia de la consulta ciudadana donde se decidirá la permanencia del estado sobre el tema.

Se invitó a este evento a todos los presidentes municipales del estado, y representantes de todos los sectores y poderes para aclarar las dudas.

El gobernador Enrique Alfaro indicó.

“Los temas fiscales no se pueden someter a consulta porque imagínate que sometes a consulta a un puesto, por ejemplo, no se va a consultar, no se va a preguntar si nos quedamos o nos salimos del Pacto Fiscal, esa no es la pregunta. Lo que le vamos a preguntar a la gente es si están de acuerdo en que se aprueba la reforma constitucional que está en el Congreso, en la cual, se establece la obligatoriedad para que cuando menos cada seis años se revisen los convenios de coordinación fiscal y que en caso de no llegar a un acuerdo se puedan dar por terminados”. (Por Claudia Manuela Pérez)