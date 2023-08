De visita en el municipio de Ameca, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, indicó que Jalisco no se rendirá ante los delincuentes que han arrebatado la paz a los ciudadanos, en clara referencia a los acontecimientos en Lagos de Moreno.

“Jalisco vive en estos días momentos tristes, por la violencia generada por grupos de delincuentes que nos han arrebatado La Paz, pero justo es en la adversidad lo que se pone a prueba lo que uno está hecho y no nos vamos rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir ante los obstáculos que enfrentamos”.

En su visita en Ameca, el mandatario anunció, entre otras cosas, una inversión de 20 millones de pesos para el Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara. (Por Claudia Manuela Pérez)