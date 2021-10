En la mesa no se puede ganar lo que no se obtiene en las urnas, contesta el mandatario, Enrique Alfaro al dirigente de Morena, Mario Delgado, quien de visita en Jalisco le pidió sacar las manos de la elección extraordinaria en Tlaquepaque, además de que lo advirtió que podría invocar a una ratificación de mandato, si sigue con la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal.

“Lo que ellos quieren ganar sobre la mesa pues yo creo que es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos de Tlaquepaque. Estoy seguro que la gente de ese municipio sabrá tomar la mejor decisión y yo no voy a ser factor influir en ese sentido. El día que los habitantes de Jalisco quieran cambiar a sus gobernantes tienen el derecho de hacerlo no necesitamos que venga el dirigente de ningún partido a dictarnos instrucciones”.

El mandatario admite dialoga con otros estados como Tamaulipas y Nuevo León sobre el pacto fiscal y anuncia que el fin de semana podría visitar Jalisco el presidente López Obrador. (Por Claudia Manuela Pérez)