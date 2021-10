Ante diputados locales, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, entregó su tercer informe de gobierno.

Tras afirmar que buscaba un ejercicio republicano de rendición de cuentas, respondió con severidad, incluso con hostilidad por momentos, a las críticas que le hicieron de las fracciones del PRI y Morena.

Alfaro afirmó que hubo un buen manejo financiero durante la pandemia, destacó el combate a la corrupción y defendió de nuevo el modelo que se ha implementado en materia de seguridad. Basándose en diferentes indicadores, señaló que no se ha endeudado a niveles críticos al estado como señalaron sus adversarios políticos. El gobernador fue especialmente directo en su defensa con el priista Manuel Alfaro, pues éste lo acusó de colgarse logros de Aristóteles Sandoval como la Línea 3 o el Peribús y dejar caer indicadores que él dejó altos.

“Y nunca voy a decir otra cosa; no se vale que usted me señale diciéndome que yo me estoy colgando de los logros de otros, nosotros terminamos una obra que nos dejaron tirada, una obra que dejaron abandonada”.

Alfaro al final pidió un frente común de los legisladores para poder impulsar las reformas que necesita Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)