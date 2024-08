Anuncia la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la incorporación a su gabinete de los gobernadores salientes de Morena.

“Todos los compañeros que están dejando sus gobiernos estatales van a participar en el Gobierno Federal, los he invitado, es el caso de Martí, es el caso del gobernador de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz; bueno, el gobernador de Morelos queda de diputado, Cuauhtémoc Blanco, es diputado en la lista; ah, bueno, y el gobernador de Puebla, también lo he invitado a participar”.

También confirmó que continuará con el mismo método de difusión del presidente López Obrador, es decir, llevará a cabo conferencias matutinas a las 7:00 y previamente la reunión del gabinete de seguridad.

Lo que aún no ha definido es dónde vivirá. (Por Arturo García Caudillo)