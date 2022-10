El Gobierno Federal acatará la orden del juez que frenó la implementación del nuevo Plan de Estudios de la SEP, sin embargo, seguirá defendiendo la necesidad de reformar el contenido, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre, siempre, siempre nos apegamos a lo que decide el Poder Judicial, somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, nada más que no nos dejamos. Y qué bien que me lo dices, porque fíjate que yo no sabía. Entonces ahora le voy a dar seguimiento diario y aquí lo vamos a estar tratando. Y sí vamos a ver quién fue el juez, por qué razón y acuérdense que son varias instancias un proceso de estos, se puede acudir a otra instancia. Es lo que pasaba con el aeropuerto, el Tren Maya”.

Al mismo tiempo, añadió, averiguará quiénes promovieron los amparos en contra del nuevo modelo educativo, y reiteró que insistirá en impulsar que la educación sea científica, pero primordialmente humanista. (Por Arturo García Caudillo)