El Gobierno de Jalisco rechazó la solicitud del Congreso local para realizar un referéndum sobre la tarifa del transporte público, al declarar el planteamiento improcedente por vicios de forma y de fondo.

A través de la Secretaría General de Gobierno, la administración estatal señaló que la Ley de Participación Ciudadana excluye expresamente de este mecanismo las materias de carácter contributivo, como impuestos o cuotas, categoría en la que se incluye la tarifa del autobús al tratarse de una contraprestación por un servicio público regulado.

Asimismo, precisó que el ajuste tarifario no deriva de un decreto o reglamento susceptible de referéndum por petición legislativa, sino de un acuerdo administrativo del Ejecutivo estatal.

Añadió que la solicitud del Congreso fue dirigida al organismo incorrecto, ya que la autoridad competente es el IEPC y no el Consejo de Participación Ciudadana.

El Gobierno estatal reiteró su compromiso con la participación ciudadana, pero enfatizó que esta debe ejercerse dentro del estricto marco legal. (Por Edgar Flores Maciel)