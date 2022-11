El Gobierno de Jalisco determinó que no enviará a ningún representante a la inauguración, el próximo sábado, de la Feria Internacional del Libro que organiza la Universidad de Guadalajara, cancela todos los eventos programados de autoridades estatales e inclusive municipales; y personajes como Luis Donaldo Colosio no acudirán al evento como estaba programado.

El gobernador, Enrique Alfaro, indica que el mensaje es claro contra el grupo político que maneja la FIL y a la Universidad.

“El mensaje de nosotros es muy sencillo, la decisión que hemos tomado es, este año no va nadie del Gobierno de Jalisco a este evento, como entiendo que también se está procesando en otros poderes, habría que preguntarle a ellos, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, habrá que preguntarle al Gobierno Federal si van a enviar representante, porque en todos los poderes constitucionales lo único que tenemos es ofensas”.

Asegura que no se trata de un boicot.

Niega que esté organizando una marcha de protesta contra la FIL.

Agrega que el Gobierno del Estado apoya el evento con seguridad y operativos viales, entre otros. (Por Claudia Manuela Pérez)