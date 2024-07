Asegura el Gobierno del Estado que no hay riesgo para la población tras la explosión en una destiladora en la zona Centro del municipio de Tequila, que dejó seis fallecidos y dos lesionados.

El mandatario, Enrique Alfaro, minimiza la situación y destaca que se realizan las investigaciones.

“Ya no hay riesgo para la población, se está terminando de hacer la investigación de lo que sucedió, pero podría decir preliminarmente que se estaban realizando trabajos de soldadura sin las medidas de seguridad necesarias. Yo espero que en el transcurso del día se normalicen las cosas ahí y una vez que quede descartado cualquier tipo de riesgo pues no habrá problema para que todo lo demás alrededor siga funcionando”.

Alfaro Ramirez descarta que haya cierres en los próximos días en Tequila. (Por Claudia Manuela Pérez)