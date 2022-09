Desde marzo de este año, Jalisco no reporta al registro nacional el número de desparecidos en la entidad, como se debe hacer mes con mes, denuncia el exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, integrante del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

“Jalisco dejó de reportar los datos al registro nacional desde marzo, de marzo a la fecha no tenemos datos, previo a marzo en lo que va del sexenio estamos en primer lugar, o sea en lo que va del sexenio de López Obrador o de Alfaro somos la entidad con más desapariciones y después de marzo no hay datos que podamos comparar con otras entidades. Ellos creen que con no reportarlo ya no va a existir el problema”.

El último reporte de Jalisco, en marzo pasado, fue un ajuste a la baja de 14 mil desaparecidos en la entidad. (Por Claudia Manuela Pérez)