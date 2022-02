Ante la llegada a Jalisco de grupos o colectivos que buscan a personas desaparecidas, el Gobierno Estatal muestra desconfianza.

El mandatario,Enrique Alfaro, indica que pueden involucrarse otro tipo de agendas e intereses y dice que tiene comunicación con las agrupaciones locales.

“Tendremos la comunicación de familias de cualquier persona desaparecida en Jalisco, pero hay que tener mucho cuidado de esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo voy a hacer muy cuidadoso con ese tema, porque es un tema muy duro, muy sensible para todos, pero hay que entender que luego en este tema pueden involucrarse otro tipo de agendas y de intereses”.

Destacó que se anunciará en los próximos días un nuevo esquema de información en el tema de desaparecidos. (Por Claudia Manuela Pérez)