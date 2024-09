Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco desechó la impugnación de la presidenta municipal electa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, quien reclamaba omisiones y dilaciones del Ayuntamiento para instalar la comisión de entrega-recepción del municipio, al señalar incompetencia porque este tema no es electoral sino administrativo, donde el equipo de Laura Imelda Pérez sí ganó el round, fue en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

La Quinta Sala Unitaria emitió medidas cautelares que dan al ayuntamiento 24 horas para que a la Comisión de Entrega-Recepción se les permita la incorporación de las autoridades entrantes.

El equipo entrante acusó que la mesa se instaló sobre la línea de lo que permite la ley, pero aún así no se respetaron requisitos para convocar a la comisión y por ello acudieron a tribunales.

En caso de no acatar las medidas cautelares, funcionarios del ayuntamiento recibirán sanciones económicas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)