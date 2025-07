El Gobierno Federal colabora en la búsqueda del ex jefe policiaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, así lo informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Estamos trabajando, estamos colaborando con el gobierno del Estado para su búsqueda, el gobierno del estado es quien lo está buscando y el Gobierno de la República Federal está apoyando en la localización de este sujeto”.

Aclara que la carpeta contra Bermúdez data de noviembre de 2024 y la orden de aprehensión fue otorgada en febrero de este año. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, señala que no todo lo hackeado por Guacamaya Leaks es información oficial, en relación al hecho de que el Ejército supuestamente ya andaba tras el ex funcionario tabasqueño desde el 2018.

“Guacamayas no todo lo que se sustrajo por hackeo no es información oficial, sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la fiscalía de Tabasco, y en su momento, si así se requiere, de Fiscalía General de la República”. (Por Arturo García Caudillo)