Tras el anuncio del Gobierno Federal que al reanudarse la vacunación en Guadalajara será por medio de citas y en orden alfabético, la Secretaría de Salud Jalisco señaló que la logística que se implementará no fue el procedimiento que ellos habían propuesto para la organización.

La dependencia estatal explicó que ellos propusieron la utilización de una plataforma digital en el cual se podía realizar el registro de la persona a vacunar y programar una cita con hora específica para la aplicación del biológico. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar decidió que en Jalisco el proceso de vacunación en Guadalajara será mediante su propio sistema de citas por orden alfabético.

Los nuevos puntos de vacunación para la segunda jornada de aplicación de vacunas en Guadalajara no han sido definidos y piden a la población no hacer filas o apartar lugares porque quien no cuente con citas, simplemente no será atendido. (Por Héctor Escamilla Ramírez)