A través de una sistema de inversión mixta, el Fondo Nacional de Infraestructura invertirá 150 mil millones de pesos en carreteras, así lo comenta el director de Banobras, Jorge Mendoza.

“Tenemos ya dieciocho proyectos que vamos a hacer con este tipo de inversiones mixtas a través de dos esquemas principales, son los mros, que son construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación; y las inversiones mixtas. Y estamos revisando cinco proyectos más que creemos que vamos a poder incluir en esta lista tan ambiciosa. Estamos estimando nada más en estos proyectos, que la inversión estimada será de más de 150 mil millones de pesos. Estamos pensando generar 177 mil empleos directos y 142 mil empleos indirectos. Son alrededor de mil 450 kilómetros”.

Este proyecto busca más y mejor conectividad, agilizar trayectos hacia el comercio exterior, mejorar seguridad hacia las autopistas, bienestar para el medio ambiente y generación de empleo. (Por Arturo García Caudillo)