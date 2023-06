Ante la toma del aeropuerto de Sinaloa por parte de productores de maíz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no cederá ante chantajes.

“Entonces cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos. No vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto. Y también, para su tranquilidad no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción. Deben de entender que se les ha ayudado, de que se les va a seguir ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador”.

Y ante el llamado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para tomar las instalaciones de las compañías maiceras, dijo no estar de acuerdo y que ese no es el camino. (Por Arturo García Caudillo)