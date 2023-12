El Gobierno de la República no limitará ni pondrá restricciones a los precios y a la venta de vacunas contra Covid, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No podemos impedir que se introduzcan vacunas para el Covid o para la influenza o para cualquier otra enfermedad. El que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias, que lo pueda hacer, sólo que ahora el Estado garantiza estas vacunas y el que quiera comprarlas pues las puede comprar, está en libertad. Lo importante es que hay vacuna para el pueblo, para todos, para ricos y para pobres y no les cuesta nada y no estoy muy de acuerdo en regular precios”.

Se informó que aunque aún no se han otorgado todos los permisos que se requieren, es probable que se produzcan hasta 4 millones de dosis de la vacuna mexicana Patria contra Covid, durante el primer trimestre de 2024. (Por Arturo García Caudillo)