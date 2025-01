La conferencia Mañanera de este jueves estuvo dedicada en parte a desmentir un reportaje del diario estadounidense The New York Times, sobre la elaboración de fentanilo en México. Para ello, el director del IMSS Bienestar y ex titular de Cofepris, Alejandro Svarch, explicó que la exposición a los componentes de esta droga puede tener efectos irreversibles

“Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales, no una cocina doméstica como muestra el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota”.

Ya en detalle, la analista química de la Secretaría de Marina, Juana Peñaloza, revisó las fotografías publicadas por el diario, asegurando que la información no es creíble.

(Por Arturo García Caudillo)