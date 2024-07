Descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador, continuar con el proceso de juicio político en contra del juez Rodrigo de la Peza, luego que este retirara la orden para nombrar a dos de los tres magistrados faltantes en el Tribunal Electoral.

“Pero si ya se resolvió qué bueno, ¡felicidades! —¿Mantendrá el juicio político? —No, no, no, no, no, si ya se resolvió ¿ya para qué? Qué bueno. ¿Para qué va a estar uno en puerta de autoridad?, como se decía antes”.

Y es que la semana, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados, solicitud de juicio político en contra del juez de la Peza, luego que este emitiera una resolución para que el Tribunal Electoral designara antes de 24 horas a dos de los tres magistrados faltantes del propio Tribunal. (Por Arturo García Caudillo)