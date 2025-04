Madres buscadoras rechazan las afirmaciones de la presidenta Sheinbaum y el posicionamiento del Senado, asegurando que en México sí hay desaparición forzada, como explica la fundadora del colectivo Madres en Resistencia de Chiapas, Adriana Gómez.

“Pero este como ustedes saben en el estado de Chiapas no ocurrían las desapariciones. Entonces, pues nosotras somos las que acuerpamos a las mamás y ahorita la colectiva maneja 11 casos de desaparición y tres de feminicidio. Nosotros no nos importa el color político. Nosotros solo queremos justicia, verdad y no repetición y que las compañeras encuentren a sus hijos. Una cosa es el dolor de perder a un hijo y la otra cosa es la omisión que hace el Estado”.

En Chiapas hay registro de dos mil 200 desaparecidos, muchos de los cuales son resultado de la intervención del gobierno, y por tal motivo, el colectivo de madres acudirá a las Naciones Unidas para pedir su apoyo. (Por Arturo García Caudillo)