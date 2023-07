El enemigo no es el Gobierno sino el crimen organizado, señala el mandatario, Enrique Alfaro, a los colectivos que convocaron a una manifestación el domingo para protestar por la cancelación las labores de búsqueda de personas desparecidas.

Aclara que las búsquedas continuarán, pero no se atenderán las llamadas anónimas, tras el atentado en Tlajomulco.

“Por eso con todo respeto, a las personas que están convocando a manifestaciones en contra del Gobierno, les recuerdo que el enemigo no es gobierno, el enemigo es el crimen organizado que nos lastima todos los días, yo quiero dejar en claro el posicionamientos que hemos hecho tiene que ver con desacreditar la labor de los colectivos que participan en estas tareas, al contrario, con ellos hemos hecho una agenda de trabajo, de cooperación que se sostiene todos los días”.

Asegura el mandatario que su intención no fue desacreditar la labor de los colectivos que participan en las labores de búsqueda.

Pidió no utilizar estos delicados asuntos, dijo, con fines políticos. (Por Claudia Manuela Pérez)