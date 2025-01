Dos mil pesos para sus gastos es sólo un paliativo que de nada servirá a los paisanos que sean deportados, dice el diputado panista Federico Döring.

“Dos mil pesos para ayudarles en sus traslados es insuficiente, lo que necesitan es asistencia legal, lo que necesitan es que la aplicación que anunciaron sirva. Lo que necesitan es un gobierno presente en Estados Unidos, no un gobierno ausente. El esfuerzo propagandístico de Morena es un fracaso diplomático que demuestra que no supieron prever la crisis, que no tuvieron diálogo bilateral previo, que no tienen idea de cuánta gente será deportada y que lo único que van a ofrecer son paliativos”.

Morena, añade, está más preocupado por defender a sus aliados narcotraficantes y por ello no ha sabido reaccionar ante la crisis migratoria. (Por Arturo García Caudillo)