Entre los acuerdos en materia de salud a los que llegó con los 23 mandatarios estatales donde se está implementando el IMSS Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se aplicará el mismo modelo de la Escuela es Nuestra.

“Eso mismo lo vamos a hacer en un poco más de once mil centros de Salud. Se van a crear comités de Salud, así como La Escuela es Nuestra, ahora va a ser La Clínica es Nuestra, porque la transformación la tenemos que hacer entre todos y desde abajo. Si no, no se avanza. Entonces a cada comité se le va a entregar un presupuesto para que arregle su Centro de Salud”.

Lo mismo en el caso de los hospitales, dado que se están rehabilitando y se está comprando el equipo médico necesario. Además se pretende que en algunas clínicas haya dos turnos y atención los fines de semana. (Por Arturo García Caudillo)