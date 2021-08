Un gol de Jesús Godínez en la recta final evitó la derrota de Chivas, que al final rescató el empate a dos goles ante Bravos de Juárez en el estadio Akron, al continuar la Jornada 3 de la Liga MX.

Al final el técnico de Juárez, Ricardo el Tuca Ferreti dijo que el resultado es justo.

“Yo creo que mejoramos mucho delo que hemos hecho, de los partidos que hicimos ya hay una gran mejoría, no se pudo llevar la victoria, pero al final creo que el resultado es justo”.

Por su parte Victor Vucetich señaló que “sin duda que me deja con doble situación, primero de vernos afectados en el marcador con un penal y con un error que no debíamos cometer. Luego el equipo se sobrepone de este tema de malos inicios, tiene el carácter de saber sobreponerse”.

Bravos estuvo dos veces en ventaja con goles de Gabriel Fernández, uno de ellos de penal, y el otro en una jugada donde había mano de un compañero. Por Chivas Ángel Zaldívar al minuto 15 y al 89 el empate de Godínez. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)