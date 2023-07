Por reclamar un posible cobro indebido dentro de un restaurante un adulto mayor fue golpeado por quien aparentemente sería el dueño del establecimiento.

Don Enrique de 73 años acudió el domingo con su esposa a un restaurante ubicado en la glorieta Chapalita de nombre New York New York.

Al terminar de comer pidieron que les explicaran lo que a su parecer era un cobro indebido pero en su lugar el septuagenario fue agredido a golpes por quien se identificó como el dueño de nombre Darío.

“Y ya salió el otro como dicen con la espada desenvainada ofendiendo y usando palabras altisonantes y amenazando y ya fue cuando se acercó mucho y empezó a golpear y tuve que hacer lo mismo también. Pero como son tres escalones antes de ingresar al salón pues caí al piso. Recibí varios, como cuatro o cinco golpes a un principio”.

Don Enrique terminó en el suelo con heridas que de acuerdo con el médico que elaboró el parte de novedades no ponen en riesgo su vida pero sí tardan más de 15 días en sanar.

Ya presentó una denuncia ante la Fiscalia de Jalisco por las lesiones. (Por José Luis Escamilla)