Con todo y un plantel alterno, el América debutó como tricampeón de la Liga MX con un triunfo de un gol por cero sobre los Gallos Blancos en el estadio La Corregidora, dentro de la jornada inaugural del Torneo de Clausura 2025.

El equipo de las Águilas sin el técnico Jardine en la banca ni los jugadores titulares, utilizó el equipo Sub 23 y logró la victoria gracias al gol del juvenil Antonio Álvarez.

El técnico de este América fue Diego Cervantes y esto comentó. “Tienen que demostrar el día a día, así se ganan las oportunidades. André Jardine es un tipazo, me abrieron las puertas de par en par, es lo que trato de asimilar con ellos, tienen un cuerpo técnico espectacular, agradecerle la confianza y el resultado de vuelta a casa es con los tres puntos. Contento por ellos, demostraron que se está trabajando bien en el club, fue un reto importante, un reto nuevo, un equipo de esta característica no lo había pasado, se demuestra que se está haciendo bien las cosas en América”.

A los de Querétaro les afectó que todo el segundo tiempo jugó con 10 en la cancha por la expulsión de Franco Russo.