En Auténtica pelea entre mexicanos y con un lleno en la Arena de Las Vegas, Saúl el Canelo Álvarez defendió con éxito sus cuatro títulos de peso supermediano al vencer por decisión unánime a Jaime Munguía.

Canelo pudo noquear como cuando en el cuarto episodio mando al de Tijuana a la lona luego de un Upper espectacular.

El jalisciense esto dijo al finalizar la noche del combate.

“Me siento genial. Me siento orgulloso de esta pelea. Todos los mexicanos lo disfrutaron y yo me siento genial. Sabía que Munguía iba a ser duro; es un luchador fuerte; Tiene mucho orgullo, pero hice lo que tenía que hacer para ganar”.

Jaime Munguía por su parte señaló que: “Es una gran experiencia y comencé muy bien. Me sentía muy bien y luego empezó a golpearme con su experiencia. Pero empecé muy bien. Cuando me golpeó con el gancho me sentí más sorprendido que herido. Me sorprendió y no me lastimé. Fue un buen golpe, eso es todo”.

En tanto tras la polémica durante la semana, el promotor de Jaime Munguía, Óscar de la Hoya dijo aceptar el nivel del Canelo y que se llevó el triunfo merecidamente.

En la zona de Ring Size estaba David Benavidez, quien retó el Canelo y todo apunta a que se podrían enfrentar próximamente. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoPBC)