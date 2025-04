Las grandes obras de infraestructura para traer agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara son prácticamente inservibles si las autoridades no impulsan una política sostenible que respete el ciclo del líquido, advierte la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González.

“Sin embargo, lo que estamos viendo de las autoridades actuales es que siguen manteniendo esta visión de obra hidráulica de gran infraestructura. Entonces, nos parece que es absurdo y nos parece que es seguir con este negocio extractivo de la gran obra de infraestructura que genera corrupción, que genera sobrecostos, que genera negocios, pero que en una perspectiva de sostenibilidad, en una perspectiva de agua para las futuras generaciones y para el presente no es la solución”.

La titular del IMDEC señala que la ampliación de la infraestructura de El Zapotillo y de la red de Chapala no será una garantía para abastecer de agua a la ciudad.

Llama a las autoridades a repensar la política hídrica, la cual, tiene que estar ligada a la biodiversidad y al clima.