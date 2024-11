Como grilla barata calificó el jefe de gabinete estatal, Hugo Luna, los señalamientos y críticas en su contra por la reforma del Congreso del Estado con el cual se le dotarán de guaruras incluso al cierre de su actividad como titular del gabinete. Señaló que participo en el gabinete de seguridad y otras funciones, pero que el otorgamiento de los escoltas no es por deudas o por algo que temer.

“Desde hace algunos años a la mitad de la administración más o menos me asignaron exclusivamente dos personas que me acompañaran cuando sobre todo para algunas actividades específicas terminando tarde en la noche del trabajo o incluso por la propia logística de las giras y demás”.

Sobre los dos escoltas que ya tenía asignados, señaló que el Gabinete de Seguridad determinará si los conserva o se cambian, cuando retorne a la Cámara de Diputados, como legislador federal. Concluyó que existen debates de mayor importancia que el tema de los escoltas que aprobó el Congreso estatal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)