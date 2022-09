Los grupos de búsqueda violan la ley al acudir solos a realizar labores de exhumación y se exponen, señala el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Refiere que ya habló con Las líderes de las Madres Buscadoras de Sonora que acudieron solas a una zona del fraccionamiento Arviento de Tlajomulco y encontraron y manipularon restos humanos.

“Hay voluntad de coordinarnos, pero no se puede ir cada quien por la libre porque se está violando la ley. Nosotros lo que queremos es garantizar condiciones de seguridad por un lado, pero por otro que no se vaya a interferir con el debido proceso de las investigaciones al alterar escenas de delitos, al tocar pruebas, hacer cosas que no estén coordinadas desde el ámbito institucional”.

En otro tema el mandatario indica que mañana dará a conocer cambios en su gabinete. (Por Claudia Manuela Pérez)