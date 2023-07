El Ayuntamiento de Guadalajara solo entregó apercibimientos, no multas, a locatarios del Mercado San Juan de Dios, por sacar la basura a áreas comunes en horarios no establecidos, señala el presidente municipal, Pablo Lemus.

Indica que otra vez se trata de fallas de la empresa Caabsa Eagle y de nuevo el municipio tuvo que mandar camiones recolectores propios.

“Los locatarios la están dejando allá afuera y al recibir el reporte mandamos un camión. El día de ayer alrededor de las 4:00 de la tarde quedó completamente listo, pero no se han multado locatarios. Efectivamente Caabsa el día de ayer no mandó al camión que debe de mandar todos los días y por eso hubo esa acumulación y lo que hicimos es mandar uno municipal, pero sin ninguna multa para los locatarios

Indica que la empresa concesionaria Caabsa descuida los mercados cuando tiene complicaciones en la recolección de basura doméstica. (Por Claudia Manuela Pérez)