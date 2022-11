El municipio de Guadalajara no promocionará vivienda social en el Centro Histórico sino desarrollos verticales como lo anunció desde un principio, señala el alcalde, Pablo Lemus en respuesta a la manifestación de habitantes de colonias aledañas que se registró esta mañana en la explanada de Ciudad Creativa Digital.

“Lo dejó claro, de una vez, si quieren que yo traiga el modelo de Tlajomulco de casitas, huevitos unifamiliares a Guadalajara no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, que les quede claro. Porque muy probablemente muchos de los manifestantes aquí afuera están movidos por desarrolladores que están movidos por desarrolladores que tienen intereses en Tlajomulco, en Tonalá y en Tala y que la gente siga viviendo de una manera inhumana”

Asegura que la ONU-Habitat aprueba el modelo de vivienda que realiza Guadalajara en el Centro Histórico. (Por Claudia Manuela Pérez)