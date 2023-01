Autoridades tapatías implementarán un operativo este viernes por la noche e incluso mañana, para evitar la realización de un concierto de una banda neonazi en Guadalajara y que ha generado oposición de diversos agrupaciones sociales.

Se informó que si bien se ha mencionado que la ubicación del concierto será sorpresa, en labores de inteligencia ya se tienen ubicados dos lugares donde eventualmente pudiera llevarse a cabo. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, explica:

“El ayuntamiento de Guadalajara no ha otorgado, ni otorgará ningún permiso para hacer un concierto de este tipo. (…) y ya tenemos en base a la inteligencia del nuevo C5, registrados dos lugares posibles donde se podría realizar ese concierto y lo vamos a clausurar, no lo vamos a permitir, no hemos otorgado licencia, no lo vamos a otorgar”.

La presentación es de la banda griega DS, siglas de Der Stürmer, y cuyas letras promueven el discurso de odio y de la supremacía blanca, así como el nacionalismo radical. (Por Héctor Escamilla Ramírez)