Que y que no. Insiste la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, que el gobierno municipal no entregó 400 mil pesos para la organización de un Congreso de masculinidades a realizarse del 17 al 19 de abril en el Santuario de los Mártires. Señala que sí hubo una revisión del caso, pero no la entrega del recurso.

“No, no hubo ningún recurso por parte del gobierno de Guadalajara para ese congreso, lo quiero decir con mucha claridad. Hay que recordar que nuestro cabildo y nuestro gobierno están formados por muchas comisiones, las comisiones estudian, se hacen estudios técnicos y de viabilidad y eso es lo que se siguió, un proceso, y cuando yo solicité más información sobre lo que se trataba, nosotros vimos que no era conveniente hacer la erogación de ese recurso público para ese evento y así fue como sucedió, no hay un solo peso público en ese evento”.

Organizaciones civiles interpusieron una denuncia ante la Secretaría de Gobernación por el presunto uso de recursos públicos en dicho evento. (Por Gustavo Cárdenas)