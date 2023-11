El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el dictamen que institucionaliza la aportación de cuatro millones de pesos al año al Fondo de Seguridad Social para los damnificados por las explosiones del 22 de abril de 1992 en el Sector Reforma. Esta reforma obliga a que, sin importar la administración, se haga una aportación para el fideicomiso de las víctimas y que no dejen de recibir atención médica.

A partir de la pandemia por el Covid-19, el ayuntamiento incrementó la aportación a este fideicomiso. Pasó de dos a cuatro millones. Regidores hicieron el llamado para que el Gobierno federal haga aportaciones también a este fideicomiso, por la responsabilidad de Pemex en la tragedia. En la voz el regidor Tonatiuh Bravo.

“Sin embargo me sorprende que este dictamen no solicite una gestión ante el gobierno federal, para su participación también en el tema de la cobertura a los damnificados”.

Actualmente el fideicomiso atiende a 54 víctimas de las explosiones del sector Reforma. (Por Héctor Escamilla Ramírez)