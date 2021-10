Porque se las prometieron desde el 2018 y sólo entregaron 16 de las 55 unidades acordadas, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que someterá a revisión el contrato que se tenía con una empresa de publicidad para reemplazar las calandrias impulsadas por caballos con vehículos eléctricos.

El contrato establecía que la empresa Kadled compraría las unidades a cambio de la colocación de publicidad, pero los términos del acuerdo no se concretaron. El edil señaló que se busca avanzar con el programa de unidades eléctricas

“Vamos a revisar, ya le he pedido a la síndica que revise los términos del contrato y su cumplimiento. Estamos haciendo esa valoración, estamos haciendo varias valoraciones”.

Lemus advirtió que otro contrato que ya está en revisión es el de la cesión de los terrenos de Iconia, pues advierte no hay certeza que la empresa beneficiaria de los predios haya cumplido con todas las contraprestaciones a las que estaba obligada. (Por Héctor Escamilla Ramírez)