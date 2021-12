Al cumplirse este sábado el primer aniversario luctuoso de la muerte del ex gobernador Aristóteles Sandoval, el pleno del ayuntamiento le rindió un homenaje donde estuvieron presentes familiares y funcionarios de los tres poderes.

Sandoval fue regidor en Guadalajara durante el periodo de 2001 a 2003 y de 2009 a 2012 ejerció como presidente municipal.

Habla su viuda Lorena Jassibe Arriaga.

“Que sabemos que el dolor que vive nuestra familia, desgraciadamente no es el único, dos mujeres diarias pierden a sus parejas en Jalisco a causa de la violencia. Padres, hermanas e hijos sufren con la ausencia de sus seres queridos”.

El alcalde Pablo Lemus destacó en su discurso tres obras de Sandoval: el rescate de Colomos III, el Paseo Alcalde y la Línea 3. La regidora Sofía Berenice García Mosqueda, amiga de Sandoval, acusó que el caso de Aristóteles Sandoval no se ha resuelto y reclamó justicia por el magnicidio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)