Ante la clausura que aplicó la Procuraduría Federal de Protección Ambiental a las obras en el predio de Iconia en Calzada Independencia y Periférico, el ayuntamiento de Guadalajara señaló que se trata de un tema donde el municipio no tiene injerencia y que la posesionaria Hoteles Riviera Deluxe SA de CV, deberá resolver ante las autoridades federales.

Además de la clausura del predio donde se construye el complejo inmobiliario, la autoridad federal frenó las obras en los polígonos B y C del terreno, que es donde se construye el polideportivo y el parque lineal, ambas contraprestaciones que se deben entregar al ayuntamiento.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, había señalado que se agotaba el tiempo para entregarlas:

“Las sanciones empiezan entre mayo y junio de este año. Es decir estamos ya muy cerca del vencimiento del plazo del cumplimiento de la contraprestación”.

El municipio no ha señalado si debido a la clausura se extenderá el plazo a Hoteles Riviera Deluxe para le entrega de dichas obras. (Por Héctor Escamilla Ramírez)