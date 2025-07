Con el objetivo de acercar los servicios públicos municipales a todas las colonias de la ciudad, priorizando zonas vulnerables, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció que la ciudad ya no estará dividida en polígonos, ahora estará en comunidades, así las identificarán desde la Comisaría, las direcciones y áreas municipales.

“Todos vamos a hablar el mismo lenguaje, desde la comisaría hasta el director de Servicios Públicos. Hoy nos organizamos por comunidades, porque qué bonito se escucha hacer comunidad ¿no?. Polígono no nos dice nada, distrito no nos dice nada, pero comunidad es la base social” .

La alcaldesa Verónica Delgadillo explicó que ahora son once comunidades, las que integran la ciudad de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)