A pesar de que consiguió una reducción de homicidios en el mes de agosto, equivalente a un 9 por ciento, Guanajuato sigue siendo la entidad con mayor número de asesinatos, así lo informa la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

“De enero a agosto del presente año, como ha ocurrido en los últimos meses, identificamos que siete estados concentran prácticamente la mitad, en este caso 51 por ciento del total de los homicidios dolosos del país. En este caso, en estos primeros ocho meses del año, el primer lugar lo ocupa Guanajuato con 11.6 por ciento del total a nivel nacional; el segundo lugar está Chihuahua, representa 7.3 por ciento del total nacional; tercer lugar Baja California, con 7.1 por ciento”.

En cuarto lugar está Sinaloa, también con 7.1 por ciento; quinto, Estado de México, con 6.6; le sigue Guerrero con 5.9 por ciento; y en séptimo lugar está Michoacán con 5.5; Jalisco aparece en octavo con 5.3 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)