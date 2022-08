Ante la insistencia del presidente López Obrador para reformar las leyes y permitir la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, el líder moral de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, reiteró su posición de que este órgano de seguridad debe permanecer civil.

“Yo espero que los legisladores tengan la capacidad y en su acaso la fuerza para impedir cualquier medida que pueda ir en contra de la Ley y de la Constitución. Yo lo he dicho y lo he dicho públicamente, me parece que el cuerpo encargado de combatir a la delincuencia debe ser un cuerpo con mando civil”.

Al participar de la Reunión Plenaria de los senadores del Grupo Plural, el ex candidato presidencial consideró que no es fundamental a dónde se adscribe a la Guardia Nacional, siempre y cuando este órgano tenga buenos resultados, pero que por supuesto, en apego a la Constitución, la seguridad pública deben tenerla mandos civiles. (Por Arturo García Caudillo)