Continúan las sorpresa en la Copa Oro de la Concacaf, donde la Selección de Guatemala derrotó en penales 6-5 a Canadá, tras empatar a un gol en el tiempo regular y clasifica a las Semifinales por primera vez en 29 años; el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, dijo que esto ya no es obra de la casualidad, si no del buen trabajo que se esta realizando.

“Nuestro equipo ha crecido mucho en personalidad, en carácter y sabíamos que sí bien no éramos favoritos podíamos hacer un gran partido como lo hicimos contra Jamaica, entonces ya no es tanto casualidad, ni es cuestión de suerte es que el equipo va trabajando eso y la calidad de nuestros jugadores porque además los que entran de cambio siempre nos levantan al equipo y el ritmo, entonces eso ha sido vital estamos muy unidos, todo estamos en esa misma sintonía de darle alegría a los millones de Chapines a esa afición tan futbolera que tenemos”.

Jonathan David anotó por Canadá y Rubio Rubín igualó por los Chapines en el tiempo regular donde los canadienses terminaron con diez por expulsión de Shaffelburg.

Por su parte, Estados Unidos derrotó en penales 4-3 a Costa Rica, después de empatar a dos en el tiempo regular. Con anotaciones de Diego Luna y Max Arfsten por los norteamericanos, mientras que por los Ticos anotaron: Francisco Calvo de penal y Alonso Martínez. En la muerte súbita desde los 11 pasos, el equipo de las Barras y las estrellas fue más certero, al marcar 4 tantos y Costa Rica sólo 3.

En la ronda de semifinales Estados Unidos enfrentará a Guatemala y en la otra serie, México se mediará a Honduras. (Por Manuel Trujillo Soriano)