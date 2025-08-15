Anuncia el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, la implementación de un programa de trabajo temporal en coordinación con el Gobierno de México, para promover la migración segura.

“México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios, a nuestros connacionales que se encuentran fuera de ellos y a nuestros connacionales que están retornando. Para el Gobierno de Guatemala esta protección es un objetivo de máxima prioridad. Ambos gobiernos hemos acordado elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un programa de trabajo temporal bilateral que promoverá la migración laboral segura y digna”.

Y aunque desde hace décadas trabajan juntos en esta materia, acordaron la reactivación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la revisión de su protocolo, al tiempo que reiteraron su compromiso de combate a la delincuencia organizada. (Por Arturo García Caudillo)