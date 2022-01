Con cierto temor, pero hoy los papás sí llevaron a sus hijos a la escuela en una gran mayoría.

Eso sí, con todas las medidas sanitarias, pero dicen que aprenden mejor en los salones, que en su casa.

“Para no, pues yo no lo hubiera traído, pero bueno, tiene que venir a participar en la escuela, pero sí viene, la traemos con su cubrebocas, con su gel, todo -¿No está muy convencido de haberlos traído?- Pues no, pero tiene que venir”.

“-¿No tuvo miedo de traer a sus pequeños hoy a la escuela?- Pues sí, pero tienen que venir y la verdad en casa no aprenden. O sea, está mejor que vengan a la escuela, pero pues teniendo precauciones y cuidándonos”.

“Un poco de temor, pero al final de cuentas pues es algo pues que se tienen que hacer. Igual pues vienen con gel antibacterial, sus toallitas, traen cubrebocas extra”. (Por José Luis Jiménez Castro)