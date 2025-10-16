El cineasta mexicano Guillermo del Toro presentó en redes sociales un video difundido por la cuenta oficial de Netflix en el que invita al público a ver su próxima película, Frankenstein.

“Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver en lo horroroso en algo bello y lo bello en algo horroroso y la respuesta fue muy simple, porque soy mexicano. Así que quiero invitar a cada uno de ustedes a permitirse ver esta película con ese don tan único que poseemos, porque es lo que desde el principio quise poner como algo nuevo en esta historia”.

Del Toro anunció que visitará México el 3 de noviembre junto a los protagonistas del filme, Oscar Isaac y Jacob Elordi, para promocionar la cinta.

Frankenstein propone una mirada más humana y familiar al clásico de terror, explorando la relación entre el creador y su criatura.

La película llegará a cines el 23 de octubre y se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. (Por Katia Plascencia Muciño)