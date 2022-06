De promoción con su más reciente sencillo titulado “Te Robaré” en colaboración con Nacho, el cantante venezolano Gusi mencionó que, aunque esté de moda el reggaetón, para él es importante lo que dice cada letra de sus canciones, para que sus hijas se sientan orgullosas de él.

“Sí, me pasa mucho a veces en las sesiones de composición cuando me toca compartir con colegas o gente está apenas empezando en la carrera que quieren poner una línea diciendo no, es que aquí voy a decir tal vulgaridad. Entonces yo de una como que voy poniendo mis límites y digo, yo no, yo no quisiera eso para mis hijas, yo no quisiera que el día de mañana mis hijas vean mi repertorio y no se sientan orgullosas de la obra que he hecho ¿no? y que he construido”.

El próximo disco de Gusi se llamará “Corazón volado” y saldrá a la venta a finales de este año, para después planear una gira por México. (Por Katia Plascencia Muciño)