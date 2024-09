El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, indica que Ricardo Gutiérrez Padilla, tiene pocas posibilidades de ser considerado en la carrera por la Rectoría porque tiene 15 años fuera de la comunidad universitaria.

Indica que si un juez lo ordena podría participar, pero le ve pocas posibilidades.

“No, bueno, en este momento no es parte de la comunidad universitaria, entonces, no puede ser considerado. Sé que él está enfrentando un juicio y, bueno, haremos lo que la legalidad le corresponda, si en su momento él tiene derecho a participar, bienvenido a participar. De momento él no es parte, lleva más de 15 años que no es parte de la comunidad universitaria y alguien que no es de la comunidad universitaria no puede aspirar”.

En abril del próximo año termina la administración de Ricardo Villanueva.

Reitera este que no tiene ofrecimientos de la próxima administración federal de Claudia Sheinbaum. (Por Claudia Manuela Pérez)